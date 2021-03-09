В Ясиноватой автомобиль наехал на пенсионерку

За прошедшие выходные было зарегистрировано 700 нарушений ПДД Фото: Евгения ГУСЕВА

На выходных в Ясиноватой произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пенсионерки. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе УГАИ Министерства внутренних дел ДНР.

Как сообщили в ведомстве, женщина переходила проезжую часть. Делала она это по нерегулируемому пешеходному переходу. В тот момент поблизости проезжала машина. Похоже, будто водитель не успел затормозить. Автомобиль наехал на женщину. Она осталась жива, но получила телесные повреждения.

В Госавтоинспекции в очередной раз призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. При проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта или перед тем, как выйти на проезжую часть полностью убедитесь в безопасности обстановки на дороге.

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