ВСУ заминировали местность вблизи пункта пропуска «Гнутово»

Мины установлены в непосредственной близости от населенного пункта Пищевик Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Боевики ВСУ из 36-й бригады ВСУ заминировали территорию вблизи контрольного пункта пропуска «Гнутово». Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

— В зоне ответственности 36 бригады вооруженных формирований Украины, противник проводит мероприятия по наращиванию минных заграждений, напрямую угрожающих жизни и здоровью мирных граждан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики установили 1700 противотанковых мин ТМ-62. Они размещены вблизи населенного пункта Пищевик, в непосредственной близости от жилых домов.

Кроме того, данные разведки показали, что боевики в Мангуше и Павлополе оставили запрещенное вооружение, а именно зенитный ракетный комплекс «Стрела – 10» и плавающий бронетранспортер МТ-ЛБ.

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