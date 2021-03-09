8 марта аноним сообщил о «минировании» школы в Торезе

Информация о минировании не подтвердилась Фото: Павел МАРТИНЧИК

8 марта аноним сообщил о «минировании» учебного учреждения. На этот раз взрывчатку якобы подложили в здание школы №15 в Торезе.

— Спасатели на автоцистерне обеспечили пожарную безопасность во время обследования здания сотрудниками МВД ДНР на наличие взрывоопасных предметов, — сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики.

Как сообщили в ведомстве, спасатели провели обследование здания школы, а также прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или веществ обнаружено не было. Информация анонима не подтвердилась.

Напомним, что на прошлой неделе в ДНР участились случаи информационного терроризма. Анонимные сообщения о минировании школ поступали практически ежедневно. В результате в Республике приняли решение ужесточить уголовное законодательство по части заведомо ложного информирования о готовящемся теракте.