8 марта Донецкий ботанический сад посетили 125 человек по купонам из «Комсомольской правды»

В оранжереях зацвело алое Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

8 марта в Международный женский день Донецкий ботанический сад посетили 125 человек, которые вырезали входной билет (купон) из газеты «Комсомольская правда». Среди читателей газеты были как пенсионеры, так и семьи с детьми.

- Давно не были в ботаническом саду. Нам очень понравился праздник, теперь будем чаще приходить, - рассказал «КП» Николай, который пришел в сад с супругой и ребенком.

Напомним, что по купону из «Комсомолки» читатели газеты могли посетить все пять оранжерей ботанического сада. Совместная акция продолжается – в ближайших номерах газеты будут купоны на праздник Масленицы в ботаническом саду. По купону также можно будет посетить оранжерейный комплекс.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они находятся в пяти оранжереях.

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