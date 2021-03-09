На календаре уже девятый день весны, но в Донецке не спешат убирать снегоуборочную технику Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода не перестает удивлять. Один день она радует дончан солнцем и легким ветерком, а на следующий – выпадает снег. Однако к такому капризному марту были готовы в администрации города. Хоть на календаре уже девятый день весна, но снегоуборочные машины не убирали. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

— Донецк готов к любым «сюрпризам» погоды! На данный момент в работе находятся 98 единиц специализированной снегоуборочной техники, порядка 300 сотрудников КП «ДРСУ» проводят ручную уборку тротуаров и остановочных пунктов, — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается обработка дорог противогололедными смесями. Работа городского транспорта обеспечена в штатном режиме. При этом водителей и пешеходов в администрации все равно просят быть предельно внимательными на дорогах.

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