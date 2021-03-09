На линии фронта в ЛНР украинские боевики один раз нарушили «режим тишины»

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки один раз нарушили «режим тишины» на линии соприкосновения в ЛНР. Обстрелу подвергся район населенного пункта Золотое-5. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Нарушение «режима тишины» было зафиксировано в 12.40. Боевики ВСУ ударили по Зотому-5 с позиций в районе Золотого-4. Ими использовались станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 и автоматический станковый гранатомет АГС-17. Всего было сделано 30 выстрелов.

При этом информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры все еще уточняется представителями ЛНР в СЦКК.

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