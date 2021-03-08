Погода в Донецке на день: 9 марта температура воздуха опустится до -6

9 марта в Донецке будет холодно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во вторник, 9 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до -6 градусов.

- В Донецке облачная погода продержится весь день, - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 3 градуса ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до 0 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует -6.

Скорость ветра до 5,3 метра в секунду.

Народный прогноз: Этот день предсказывал погоду на апрель: «Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу».

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