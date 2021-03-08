Погода в Донецке на день: 9 марта температура воздуха опустится до -6

9 марта в Донецке будет холодно
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Во вторник, 9 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до -6 градусов.
- В Донецке облачная погода продержится весь день, - говорится в сообщении синоптиков.
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 3 градуса ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до 0 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует -6.
Скорость ветра до 5,3 метра в секунду.
Народный прогноз: Этот день предсказывал погоду на апрель: «Если день по снегу, то и в апреле по снегу, а если по голу, то и в апреле по голу».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР ввели обязательный техосмотр с 2023 года
Пока что застраховать автомобиль можно без диагностической карты (подробности)