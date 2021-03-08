Еще четыре дома в Старомихайловке получили повреждения в результате украинского обстрела

В результате украинского обстрела повреждено 11 домов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате украинского обстрела в поселке Старомихайловка, что на западе Донецка, повреждено 11 домов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела зафиксированы повреждения 11 жилых домостроений по улицам Чкалова, 18Б, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 и 39, Гагарина, 8 и 9, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ДНР отметили, что огонь велся из стрелкового оружия и из вооружения БМП-2 со стороны позиций 3-го батальона 28-ой бригады ВСУ.

Ранее сообщалось о семи домах, поврежденных в Старомихайловке.

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