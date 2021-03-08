В ВСУ создадут ЛГТБ-подразделение. Фото: штаб ООС

В вооруженных формированиях Украины объявили о наборе в ряды ВСУ представителей ЛГБТ-сообщества. Это стало причиной раскола среди украинских военнослужащих-националистов. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В сети появились заявления представителей националистических организаций с угрозами физической расправы над инициаторами данной провокации, - сообщил он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что часть националистов поддержали эту инициативу, мол это широкий шаг навстречу западной цивилизации.

- Современное украинское общество бросает из крайности в крайность, а простой человек оказывается, с одной стороны, под давлением радикальных националистов, чья идеология построена на ненависти, и, с другой стороны, прозападных либералов, которым плевать на традиционные ценности и основы украинского общества, - заключил Яков Осадчий.

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