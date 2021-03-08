Обострение обстановки в ДНР: Украинская армия продолжает обстрелы

ВСУ продолжают стрелять по ДНР. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают стрелять по территории Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки украинская армия четыре раза нарушила режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ выпустили по территории Республики 29 боеприпасов.

- Под обстрелом оказались: район «Вольво-центра», поселки Минеральное и Каштановое на окраинах в окрестностях Донецка, а также село Ленинское на юге ДНР. Огонь велся из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия, - сообщили в СЦКК.

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