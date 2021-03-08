В Макеевке в пятиэтажном доме произошел взрыв

После взрыва начался пожар. Фото: МЧС ДНР (Архив)

В Советском районе Макеевки произошел взрыв в пятиэтажном доме. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

В МЧС ДНР отметили, что после взрыва в помещении квартиры произошло возгорание.

- Взрыв произошел в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Советском районе города, - говорится в сообщении спасателей. - Предположительно причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

В результате пожара пострадал гражданин 1978 года рождения. Он госпитализирован в лечебное учреждение. В квартире повреждены стены и окна, также уничтожены мебель и личные вещи.

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