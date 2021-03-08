«Вы вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и свершения»: Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта

Денис Пушилин поздравил с Международным женским днем Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил женщин с 8 марта.

- Героические женщины Донбасса, вы не просто стойко переносите все испытания, выпавшие на вашу долю, но и вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и свершения, - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте руководителя государства.

Денис Владимирович отметил, что женщины не перестают удивлять тем, как справляются с огромным количеством повседневных дел, оставаясь при этом энергичными и обаятельными.

- Дорогие женщины! Хочу поблагодарить вас за чуткость, житейскую мудрость, вклад в развитие Донецкой Народной Республики. Спасибо вам за душевную щедрость, умение привнести в нашу жизнь свет и радость! Будьте всегда здоровы и счастливы! Пусть сторицей возвращаются вам добро и любовь, которые вы так щедро дарите миру! – пожелал Глава ДНР Денис Пушилин.

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