В результате украинского обстрела в Старомихайловке повреждено семь жилых домов

ВСУ открыли огонь по поселку утром, 8 марта
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Утром, 8 марта, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старомихайловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В результате обстрела повреждены семь жилых домов и ЛЭП, – говорится в сообщении. – Пострадали фасады домов, остекление и кровля. При повреждении ЛЭП электроснабжение поселка нарушено не было
В СЦКК отметили, что огонь велся в 8.05 со стороны позиций вооруженных формирований Украины под Красногоровкой.
- Совершено 10 выстрелов из БМП-2, выпущено 15 гранат из АГС, выпущено пять гранат из СПГ, применялось стрелковое оружие, - рассказали в представительстве.
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