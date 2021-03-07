8 марта в Донецке будет облачно, без осадков

С 8 по 15 марта не исключается возвращение холодов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Облачная погода продержится в столице Республики до самого вечера. Утром и днем осадков не предвидится, но ближе к вечеру может пойти мелкий снег.

Утром столбики термометров покажут -1 градус по Цельсию, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744-743 мм ртутного столба.

8 марта в народе почитают память преподобного Поликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исключается возвращение холодов. Предки подметили на этот счет: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». И все же зима постепенно уступает место весне.

Читайте также

Юлия Чичерина: «Во все времена есть свои Маресьевы и Космодемьянские и это продемонстрировал Донбасс»

Рок-певица дала эксклюзивное интервью «Комсомолке» (подробнее)