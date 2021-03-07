8 марта проезд в троллейбусах Макеевки будет бесплатным

В городе работают четыре троллейбусных маршрута. Фото: makeyevka.ru

В Международный женский день жители города Макеевки в ДНР смогут ездить на троллейбусах бесплатно. Причем бесплатный проезд в городском электротранспорте будет организован как для самих женщин, так и для мужчин. Об этом сообщили в администрации города.

- В рамках праздничной акции для пассажиров всех троллейбусных маршрутов города организуем бесплатный проезд в течение всего дня, - рассказали в мэрии.

Напомним, аналогичную акцию в Макеевке уже запускали к мужскому празднику 23 февраля. Тогда макеевские депутаты и общественники выступили с инициативой провести в городе «День добрых дел». В рамках этого мероприятия все троллейбусные маршруты также сделали для пассажиров бесплатными.

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