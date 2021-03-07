В Донбассе подорвался еще один украинский военный

Военнослужащие ВСУ продолжают получать ранения и гибнуть от собственных взрывных устройств. Фото: штаб «ООС»

Военнослужащий ВСУ получил ранения в районе подконтрольного Киеву поселка Пески при попытке оснастить беспилотный летательный аппарат самодельной взрывчаткой для удара по ДНР. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Республики.

- Стали известны подробности происшествия. На позициях 16-го батальона 58-й бригады в районе населенного пункта Пески произошла преждевременная детонация при сборке и креплении самодельного взрывного устройства к корпусу беспилотника, - рассказали в оборонном ведомстве.

Сообщается, что украинский военный получил травмы обоих кистей рук и осколочные ранения. Взрывом также были уничтожены сам беспилотник и радиостанция «Моторола».

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