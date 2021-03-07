В украинской армии взбунтовались женщины-военнослужащие, которых обязали заступить в наряд 8 марта

В украинской армии больше 30 тысяч женщин. Фото: штаб «ООС»

В украинской армии по-своему понимают суть гендерного равенства. Женщин-военнослужащих 14-й бригады ВСУ командир обязал заступить в наряд 8 Марта. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Командир 14-й бригады Войченко решил, что в его подразделении уже действует гендерное равенство, в связи с чем дал указание подчиненным командирам распределить равное количество нарядов между боевиками женского и мужского пола, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

Уточняется, что приказ был отдан накануне празднования Международного женского дня 8 Марта, что вызвало среди женщин-военнослужащих ВСУ всеобщее недовольство и протесты, а также отказ нести службу.

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