На лечение от коронавируса в ДНР поступили еще 230 пациентов

С учетом последних данных, в Республике зарегистрированы 25 517 случаев заражения COVID-19 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За истекшие сутки медики установили наличие коронавирусной инфекции еще у 230 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 6 марта провели 867 исследований, в ходе которых выявили 223 случая заболевания COVID-19, а у 7 пациентов диагноз был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 57 жителей Республики, у которых врачи выявили пневмонию. Это на 39 человек меньше, чем днем ранее.

В общей сложности, за все время пандемии в ДНР коронавирус выявили у 25 517 граждан. Из них продолжают лечение 6 145 больных, выздоровели и выписаны из больниц 17 280 пациентов, умерли от болезни 2 092 человека.

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