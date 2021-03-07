На лечение от коронавируса в ДНР поступили еще 230 пациентов

С учетом последних данных, в Республике зарегистрированы 25 517 случаев заражения COVID-19
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За истекшие сутки медики установили наличие коронавирусной инфекции еще у 230 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
- За 6 марта провели 867 исследований, в ходе которых выявили 223 случая заболевания COVID-19, а у 7 пациентов диагноз был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.
Кроме того, за медицинской помощью обратились 57 жителей Республики, у которых врачи выявили пневмонию. Это на 39 человек меньше, чем днем ранее.
В общей сложности, за все время пандемии в ДНР коронавирус выявили у 25 517 граждан. Из них продолжают лечение 6 145 больных, выздоровели и выписаны из больниц 17 280 пациентов, умерли от болезни 2 092 человека.
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