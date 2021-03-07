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Политика

Украина продолжает обстреливать ДНР: За сутки противник выпустил 29 снарядов

За минувшие сутки военные формирования Украины четыре раза нарушали режим прекращения огня
Ирина ДМИТРИЕВА
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Традиционно применялись 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

Традиционно применялись 120-миллиметровые минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

Противник продолжает нарушать условия перемирия в Донбассе. С линии соприкосновения вновь поступают данные об огневых ударах со стороны ВСУ. За истекшие сутки таких по территории ДНР было проведено четыре. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии составило за сутки четыре раза. По территории ДНР было выпущено 29 боеприпасов, - рассказали наблюдатели.

Представители Республики уточнили, что в зону обстрелов попали окрестности села Веселое и район «Вольво-центра» на севере Донецка (донецкое направление), а также село Ленинское на мариупольском направлении.

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