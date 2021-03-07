За сутки в ЛНР выявили еще 40 носителей коронавируса

Оправились от болезни и выписались из больниц 2 700 жителей Луганской Народной Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали 40 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- В целом по состоянию на 09:00 7 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики насчитывается 3 215, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за все время пандемии выздоровели от болезни и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 2 700 граждан Республики.

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