Вакцинация от коронавируса в ДНР: В Республике заканчивают прививать жителей из основной группы риска

Вакцинация населения идет по графику Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В течение месяца планируют завершить вакцинацию от коронавируса в ДНР первоочередных категорий граждан, после чего медики приступят к полноценной прививочной кампании для всего населения. Об этом заявил руководитель Республики Денис Пушилин в прямом эфире политического ток-шоу «Соловьев LIVE».

- Процесс идет. У нас есть план по поставкам препарата. Многие граждане получили уже 2 компонента препарата, и я тоже. Я доверяю нашим медикам и Министерству здравоохранения Российской Федерации. По тем заключениям, которые есть у нашего Минздрава, никаких серьезных осложнений у вакцинированных не было, - отметил он.

Денис Пушилин уточнил, что теперь в Республике будут работать 39 прививочных пунктов, где жители смогут вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, первые прививки от коронавируса в ДНР начали делать 1 февраля. Недавно в Республику была доставлена вторая партия российской вакцины.

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