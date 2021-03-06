7 марта в Донецке будет ясно, +5 градусов

7 марта в Донецке снег начнет таять Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 7 марта будет ясно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия. На Маврикия приходится самый ранний прилет грачей, прилетают первые скворцы, а это сулит раннюю весну. В этот день можно услышать самую раннюю трель полевого жаворонка. В старину заметили, что прохладный день 7 марта указывает на то, что лето, скорее всего, будет дождливым.

По прогнозам синоптиков, 8 марта в Донецке и ДНР станет в два раза теплее и пойдет снег.

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