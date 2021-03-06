В Минздраве ЛНР спрогнозировали, что вакцинация от коронавируса даст свои плоды ближе к осени

Руководитель Минздрава Наталия Пащенко. Фото: МЗ ЛНР
Коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется у жителей ЛНР ближе к осени. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.
- Летом ожидаем существенного снижения заболеваемости коронавирусом, - рассказала руководитель ведомства Наталия Пащенко.
По ее словам, сейчас заболевших достаточно много. А уже к осени даст свои плоды вакцинация.
Министр здравоохранения отметила, что в ЛНР продолжают вакцинировать от коронавируса жителей, которые находятся в группе риска. Это, прежде всего, медработники, сотрудники силовых ведомств, социальные работники, педагоги и народная милиция.
Вакцинация российским препаратом «Спутник V» началась в ЛНР 1 февраля. Вторая партия вакцины приехала в Республику из России 25 февраля.
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