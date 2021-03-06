В Счастье военные ВСУ избили жителя, потребовавшего убрать БТР со двора. Фото: штаб ООС

В Счастье украинские боевики избили жителя, который потребовал от них убрать со двора БТР. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ отмечено нахождение двух бронетранспортеров во дворе жилого дома в Счастье, при этом боевики 2-го десантно-штурмового батальона разместили свою технику во дворе одного из домов, пользуясь отсутствием хозяев.

- По возвращению в вечернее время возмущенные собственники потребовали боевиков покинуть их территорию и убрать технику, заявив, что обратятся в ОБСЕ и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. После чего завязалась словесная перепалка, и, угрожая оружием, хозяину дома было нанесено несколько ударов в область лица. Соседи на крики о помощи вызвали полицию, - рассказал Иван Филипоненко.

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