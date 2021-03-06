Командование «ООС» расследуют факт недопуска патруля ОБСЕ на станцию в Рубежном. Фото: штаб ООС

Командование операцией объединенных сил расследует факт недопуска патруля миссии ОБСЕ на железнодорожную станцию в Рубежном. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что подразделения ВСУ регулярно препятствуют работе ОБСЕ путем глушения сигналов их беспилотников, осуществляют минирование подступов и подъездов к местам размещения вооружения, а некоторые командиры устанавливают премирование за сбитый или принудительно посаженый БПЛА миссии.

- В связи с этим представители миссии направили письменное обращение в штаб «ООС» с просьбой принять меры для обеспечения беспрепятственной работы, - сообщил Иван Филипоненко.

Командование «ОСС» проводит расследование по факту недопуска 2 марта патруля миссии ОБСЕ на железнодорожную станцию Рубежное, который пропустили только после личного указания командующего оперативно-тактической группировки «Север».

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