Военнослужащие ДНР уничтожили огневую точку украинских боевиков из 58-й бригады. Фото: УНМ ДНР

Трое защитников Донецкой Народной Республики погибли, еще один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики подчеркнули, что по украинским силам был открыт ответный огонь. В результате была уничтожена огневая точка боевиков 58-й бригады, в которой сдетонировал боекомплект. Противник также понес потери. По предварительной информации, три человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

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