Донецкий волонтер Андрей Лысенко: «Продолжу помогать людям, несмотря на обострение обстановки на фронте»

Андрей рядом с воротами, посеченными осколками ВСУ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Донецкий волонтер Андрей Лысенко с 2014 года помогает мирным в «красных зонах», возит им продуктовые наборы, помогает старикам купить уголь, дрова, лекарства, порой являясь единственным связующим звеном с относительно тихим центром.

Пообещал, что не оставит людей без помощи, даже несмотря на постоянные обстрелы.

- Люди меня ждут. Как иначе? Но Украина кроет тяжелым по всем направлениям фронта. Сейчас громко и на южном, и на горловском направлениях, - говорит он. - Я никогда не знаю, что меня ждет. Сегодня вот привез продуктовые наборы беспомощным старикам в селе Веселое, было тихо. А сейчас мне пишут, что просто жесть творится - земля дрожит, люди в подвал спустились. Но народ наш так устал, что говорит, скорее бы уже что-то решилось, жить в таком подвешенном состоянии - изощренная пытка. Люди верят, что Россия не оставит.

Кроме того, Андрей говорит, что отовсюду идут сообщения, что Украина стягивает к границам Республики вооружение и это совсем непохоже на очередную ротацию.

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