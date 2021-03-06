Милым от сильных: Донецкие курсанты поздравили женщин с наступающим с 8 Марта

Курсанты поздравили девушек с приближающимся праздником 8 Марта. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

6 марта курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища поздравили представительниц прекрасного пола с предстоящим Международным женским днем. Подарок-сюрприз они вручали в торгово-развлекательном центре «Донецк Сити». Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Курсанты поздравили девушек с приближающимся праздником 8 Марта. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

Курсанты поздравили девушек с приближающимся праздником 8 Марта. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

В полдень для посетительниц центра в холе прозвучали слова поздравления и музыкальные композиции в исполнении офицерского состава командного училища. В репертуаре лейтенанта Сергея Закурдаева и старшего сержанта Юрия Ромашкина были как отечественные, так и зарубежные композиции, посвященные любви и женщинам.

Курсанты поздравили девушек с приближающимся праздником 8 Марта. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

Курсанты поздравили девушек с приближающимся праздником 8 Марта. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

Тем временем воспитанники училища вручали виновницам торжества цветы и поздравительные открытки.

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