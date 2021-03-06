Коронавирус в ЛНР: За сутки зарегистрировано восемь летальных случаев от COVID-19

2683 жителей ЛНР побороли коронавирус Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки медики установили диагноз COVID-19 21 жителю. При этом еще 29 пациентов побороли болезнь и зарегистрировано восемь летальных случаев за отчетный период. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 6 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3175, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что за все время пандемии в Республике выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 2683 человека. И 281 летальный случай среди пациентов с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 марта 2021 года: От Сovid-19 лечатся почти 6 тысяч человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 6 марта 2021 года (подробнее)