В Донецке минометным обстрелом ВСУ повреждена многоэтажка

В Донецке минометным обстрелом повреждена многоэтажка. Фото: штаб ООС

Сегодня, 6 марта, в Донецке в результате минометного обстрела с украинской стороны повреждена многоэтажка. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Зафиксированы повреждения фасада, остекления, кровли и обшивки лоджии на улице Привокзальной в доме № 14, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

По предварительным данным, жертв нет. Более подробная информация уточняется.

Тем временем, по Донецку (район «Вольво - Центра») было выпущено семь мин из Песок. Противник стрелял из крупной артиллерии: 120-миллиметровых минометов.

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