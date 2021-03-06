В прифронтовом Куйбышевском районе Донецка построят парк «Патриот»

В прифронтовом Куйбышевском районе построят парк «Патриот». Фото: telegram-канал Алексея Кулемзина

В Донецке в Куйбышевском районе запланировано строительство нового парка. Он получит название «Патриот». Об этом сообщили в администрации города Донецка.

Проект дорожной карты, согласно которой будет осуществляться строительство парка, мэр Донецка Алексей Кулемзин обсудил совместно с КП «Управление генерального плана г. Донецка».

- Студенты Донбасской национальной академии строительства и архитектуры примут участие в конкурсе на лучший эксклюзивный проект парка, - добавили в администрации города.

Новый парк «Патриот» появится там, где до войны был каток «Городок».

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