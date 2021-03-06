В ЛНР впервые запустят сеть 4G Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Оператор мобильной связи ЛНР «Лугаком» успешно провел тестовый запуск стандарта 4G. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора госпредприятия «Луганские коммуникации» Эдуард Егоров.

- За январь-февраль «Луганская телефонная компания» и «Луганские коммуникации» совместно построили тестовый фрагмент сети в восточных кварталах Луганска. Мы получили положительные результаты и готовы к полноценному разворачиванию сети 4G по территории Республики, - сказал Эдуард Егоров.

Он добавил, что развитие сети 4G в республике не повлияет на качество работы сетей 3G.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Времени осталось мало: На спасение 8-месячного Тимура Лесного из Макеевки собирают два миллиона долларов

Эти деньги нужны лишь на один укол, который спасет ребенка. Но сделать его нужно в возрасте до двух лет (подробнее)