Техосмотр автомобилей в ДНР будет обязательным с 2023 года

В ДНР техосмотр автомобилей будет обязательным с 2023 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламент ДНР обновил Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Документ в новой редакции предполагает введение техосмотра с 1 января 2023 года.

- Законом теперь определяется и механизм практической реализации норм об административной ответственности за нарушения в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, - сообщила председатель комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Документ будет направлен на подпись Главе ДНР.

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