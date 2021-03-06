Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 202 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 25 287 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 5 марта проведено 376 исследований, из них выявлен 181 случай заболевания и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

Медики напоминают: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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