Обстановка в Донбассе остается напряженной: Украина продолжает обстреливать жилые поселки

ВСУ за сутки три раза обстреляли ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины три раза за сутки нарушили перемирие, выпустив по территории Донецкой Народной Республики девять боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрелами на донецком направлении оказались окрестности Веселого, на горловском – поселка шахты имени Гагарина, на мариупольском – Октября, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие, в том числе снайперское.

Напомним, что сегодня в Старомихайловке, что на западе Донецка, ранен в результате обстрела со стороны украинских военных 26-летний местный житель.

Украина не выполняет взятые на себя обязательства и нарушает перемирие в Донбассе. Между тем, документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотники.

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