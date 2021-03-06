В ДНР во время обстрела со стороны Украины ранило 26-летнего парня

В Старомихайловке парня ранило в ногу. Фото: штаб ООС

В Старомихайловке (поселок на западе Донецка) ранен в результате обстрела со стороны украинских военных 26-летний местный житель. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Пострадавший был доставлен в травмпункт больницы №24, где ему оказали медицинскую помощь, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Обстоятельства, при которых был ранен мирный житель, уточняются.

Украинская сторона продолжает нарушать перемирие в Донбассе. Между тем, документ, принятый сторонами конфликта на минской переговорной площадке, запрещает применять любые виды вооружений, стягивать военную технику, проводить диверсии, оборудовать позиции, а также запускать беспилотные летательные аппараты.

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