Трое защитников ДНР погибли под обстрелами ВСУ

Армия ДНР продолжает нести потери в результате агрессии со стороны ВСУ. Фото: пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 5 марта, под вражескими обстрелами погибли трое защитников Донецкой Народной Республики, еще один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей Республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики подчеркнули, что по украинским силам был открыт ответный огонь. В результате была уничтожена огневая точка боевиков 58-й бригады, в которой сдетонировал боекомплект. Противник также понес потери. По предварительной информации, три человека погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, еще один украинский каратель в районе населенного пункта Марьинка подорвался на собственном минном поле. Эту небоевую потерю командование попытается преподнести как жертву обстрелов со стороны ДНР.

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