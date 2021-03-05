За прошедшую неделю ВСУ больше 30 раз нарушили перемирие

На этой неделе боевики применили "Град-П", впервые за три года. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

По данным заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие пять дней ВСУ больше 30 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв девять населенных пунктов Республики.

— Всего за неделю боевики 31 раз нарушили Комплекс дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня. В нарушение второго пункта дополнительных мер противник совершил 30 огневых провокаций, — отметил замначальника.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов на донецком, горловском и мариупольском направлениях. За отчетный период противникам применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие и система «Град-П». Всего было повреждено девять жилых домов.

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