Пушилин пообещал добавить льготы и преференции для военных

В ДНР разработают еще одну инициативу помощи военнослужащим Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике будет разработана специальная программа по повышению уровня социальных гарантий для военнослужащих. Об этом рассказал 5 марта Глава Республики Денис Пушилин.

— Мы планируем льготы и преференции для военных добавлять. И сейчас разрабатывается программа, рассчитанная на 5–10 лет, — отметил глава государства.

Денис Пушилин добавил, что задумка этой программы не нова. Ее будут писать по опыту российской аналогичной инициативы.

— Ничего не будем придумывать, нам есть куда смотреть. Есть понимание, в какой стране армию уважают, ценят. Так и должно быть, — заключил Пушилин.

При этом в Республике еще также есть закон «О социальной защите ветеранов войны». В нем закреплен порядок выдачи документов военнослужащим о статусе участника боевых действий. В феврале 2021 года уже началась их выдача.

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