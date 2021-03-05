Глава ЛНР направил благодарственное письмо матери Героя России из Алчевска

Сын Любови Дейнеко спас от гибели 20 тысяч человек. Фото: Администрация Алчевска

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник направил благодарственное письмо проживающей в Алчевске Любови Дейнеко – матери Героя России, летчика-испытателя Юрия Дейнеко, спасший в 2003 году ценой собственной жизни 20 тысяч человек. Об этом сообщило управление внутренней политики администрации города.

— В письме Леонид Пасечник выразил глубокую признательность Любови Поликарповне за достойное воспитание ее сына – Юрия Михайловича Дейнеко, подвиг которого для молодежи Республики является примером мужества, отваги и личной храбрости в экстремальной ситуации, доблести и чести офицера, любви к Родине и своему народу, — рассказали в мэрии.

Подполковник Юрий Михайлович Дейнеко родом из Алчевска. В сентябре 2003 года Дейнеко проводил облет Ту-160. Однако во время полета произошла поломка, началось возгорание. За 12 секунд до взрыва Юрий Михайлович успел отвернуть падающий самолет от крупнейшего в Европе газохранилища в районе посёлка Степное в Саратовской области. Он успел катапультироваться, но при последовавшем взрыве погиб.

Звание Героя России ему было присвоено посмертно указом президента РФ. На месте гибли поставлен памятник экипажу самолета. А в Алчевске его именем была названа школа №24.

Звание Героя России Юрию Дейнеко было присвоено посмертно

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