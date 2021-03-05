За все время коронавирусом в ДНР заболели больше 25 тысяч человек

Число больных коронавирусом в ДНР перевалило за шесть тысяч

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 263 жителей ДНР. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

— За 4 марта проведено 730 исследований, из них выявлено 242 случая заболевания (33,2%) и у 21 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР число зарегистрированных случаев заболевания перевалило за 25 085: на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 6028 пациентов, выписаны 16 986 человек, летальных случаев – 2071.

Напомним, что ранее Глава ДНР Денис Пушилин послабил ограничительные меры, введенные из риска распространения COVID-19. На территории Республики теперь разрешено проводить массовые мероприятия, но только при соблюдении санитарно-противоэпидемиологических мер.

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