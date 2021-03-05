В МИД ДНР отреагировали на украинский обстрел Донецка из «Града»

Украинские силовики применили в обстреле Донецка систему залпового огня «Град-П». Фото: Архив представительства ЛНР в СЦКК

Впервые за три года украинские силовики применили в обстреле Донецка систему залпового огня «Град-П». В Министерстве иностранных дел ДНР назвали произошедшее ничем иным как террором мирного населения.

— Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные «красные линии» и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации, — отмечают в дипломатическом ведомстве.

В связи с последними событиями на линии соприкосновения, руководству ОБСЕ было направлено официальное обращение с просьбой обеспечить выезд наблюдателей миссии. Это необходимо, чтобы международные наблюдатели сами зафиксировали факт применения ВСУ запрещенного вооружения.

— Продолжаем настаивать на необходимости срочного вмешательства стран-гарантов Минских соглашений в стремительно ухудшающуюся ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем, — заключили в МИД.

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