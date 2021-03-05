Боевики ВСУ накрыли окрестности ЛНР гранатометным огнем

ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Фото: пресс-центр штаба ООС

В минувшие сутки вооруженные формирования Украины накрыли гранатометным огнем населенный пункт Золотое 5. Всего было сделано три выстрела. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— 19.25 Золотое-4 – Золотое-5: РПГ-7 (3 выстрела), стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняются.

Из отчета СЦКК стало известно, что боевики ВСУ на этой неделе препятствовали мониторингу обстановки со стороны ОБСЕ и снова побывали на брошенных позициях в участке разведения сил. Также было замечено отсутствие тяжелого вооружения ВСУ в двух местах хранения. В том числе гаубицы, танки и крупнокалиберные минометы.

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