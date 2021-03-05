В ДНР создадут институт по изучению военной истории Донбасса

Минобрнауки поручено утвердить состав, структуру и штатное расписание нового института
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Институт изучения истории Донбасса будет создан в Донецке. Соответствующее распоряжение подписал представитель Правительства ДНР Александр Ананченко.
Уточняется, что институт изучения военной истории шахтерского края будет создан на базе Донецкого центра института востоковедения имени А. Крымского. Он работал в составе Донецкого научного центра НАН Украины до начала боевых действий. Однако после у него возникли большие проблем с кадрами и материальным обеспечением, так что институт востоковедения будет ликвидирован.
В деятельности института изучения военной истории Донбасса в планах проведение раскопок по линии Миус-фронта. Находки с этих экспедиций будут выставляться в музее, где студентов-историков в ходе практики также научат основам реставрации.
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