В ДНР создадут институт по изучению военной истории Донбасса

Минобрнауки поручено утвердить состав, структуру и штатное расписание нового института Фото: Павел МАРТИНЧИК

Институт изучения истории Донбасса будет создан в Донецке. Соответствующее распоряжение подписал представитель Правительства ДНР Александр Ананченко.

Уточняется, что институт изучения военной истории шахтерского края будет создан на базе Донецкого центра института востоковедения имени А. Крымского. Он работал в составе Донецкого научного центра НАН Украины до начала боевых действий. Однако после у него возникли большие проблем с кадрами и материальным обеспечением, так что институт востоковедения будет ликвидирован.

В деятельности института изучения военной истории Донбасса в планах проведение раскопок по линии Миус-фронта. Находки с этих экспедиций будут выставляться в музее, где студентов-историков в ходе практики также научат основам реставрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР посмертно наградили сотрудника полиции, который погиб от пули украинского снайпера, спасая детей

Младший сержант полиции Владислав Война награжден Георгиевским крестом (подробнее)