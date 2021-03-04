В ДНР сняты многие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса

Денис Пушилин снял ряд ограничений, связанных с массовыми мероприятиями. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин указом № 66 от 4 марта 2021 года внес изменения в указ № 57 от 14 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности».

Отныне в Республике отменяется запрет на проведение значительной части досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием жителей. В частности, разрешается проведение ярмарок. Но с соблюдением санитарно-противоэпидемических норм.

Также указом снимается запрет на проведение личных приемов граждан в государственных органах, предприятиях, учреждениях, организациях, выездные приемы граждан представителями госорганов, местных администраций, депутатами Народного Совета.

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