Денис Пушилин: Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен соответствовать их качеству

Денис Пушилин сообщил, что вскрыли проверки предприятий ЖКХ. Фото: denis-pushilin.ru

Уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен соответствовать их качеству. Об этом сегодня на совещании с руководством ведомств и местных администраций заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Установленные с 1 февраля новые тарифы должны полностью соответствовать их качеству. Сейчас поступает большое количество жалоб от населения на ненадлежащее качество получаемых видов услуг, - отметил Пушилин.

Контрольным управлением Главы ДНР была проведена проверка работы коммунальных предприятий в Макеевке, Горловке и Калининском районе Донецка. Выявлены существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. В частности, необоснованное расходование денег, что ведет к росту убытков. Установлены факты низкого качества предоставляемых услуг, другие нарушения. А по деятельности руководства коммунального предприятия «Коммунальник – 15» в Макеевке начата проверка Генеральной прокуратуры ДНР.

Проверки коммунальных предприятий будут продолжены в других городах и районах.

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