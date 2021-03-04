Погода в Донецке: 5 марта будет дождливо и до 6 градусов тепла

В Донецке будет пасмурно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурно, местами кратковременный дождь. Температура воздуха утром +2 градуса. Днем – до +6 градусов. Вечером +4 градуса. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 4 до 6 м/с.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Льва, епископа города Катана (современный г. Катания), расположенного на острове Сицилия. В народном календаре дата получила такие названия: Лев Катанский, Катальщик, Корнелий Катальщик. Считалось, если галки и сороки в снегу купаются – к оттепели. Вороны и галки высоко в небе парят – к снегопаду. Снег с дождем – к оттепели и полноводью. Тучи ползут с запада на восток – будет скоро сухо и тепло. Меняется направление ветра – значит, оттепель ненадолго.

По прогнозам синоптиков 6 марта будет пасмурно, небольшой дождь со снегом. С утра 4 градусов тепла, а вечером похолодает до 2 градусов мороза. Северо-западный ветер будет дуть скоростью от 4 до 6 м/с.

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