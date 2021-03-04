В подконтрольном Украине Донбассе обнаружен птичий грипп у домашних гусей

К гриппу птиц восприимчива домашняя и дикая перелетная птица Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Государственная служба ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР призвала фермеров Республики к бдительности из-за вспышки птичьего гриппа на территории подконтрольного Киеву Донбасса.

РНК-вирус птичьего гриппа типа А субтипа H5N8 был обнаружен у гусей, павших в фермерском хозяйстве на территории Великоновоселковского района Донецкой области.

В ГСВМ напомнили, что птичий грипп является острой инфекционной болезнью, которая характеризуется поражением дыхательных путей, пищеварительной системы и имеет высокую степень летальности у птиц. К гриппу птиц восприимчива домашняя, синантропная и дикая перелетная птица.

Больные птицы жадно пьют. Перья у них взъерошены, наблюдается покраснение слизистых оболочек. Перед гибелью - посинение гребня и сережек. Лечение больных птиц не проводится. Они подлежат уничтожению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Амвросиевской птицефабрике произошел крупный пожар

Огнем уничтожена кровля и перекрытие в одном из зданий (подробнее)