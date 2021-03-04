Мошенники из Украины под видом соцопросов по телефону лишают пожилых жителей ЛНР пенсий

В МВД призвали пенсионеров не сообщать свои персональные данные сторонним лицам. Фото: Ощадбанк

Мошенники под видом соцопросов, проводимых с использованием украинского оператора мобильной связи, выясняют персональные данные жителей ЛНР для присвоения пенсий и фабрикации уголовных дел. Об этом сообщил центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

В ведомство обратились жители ЛНР с заявлениями о том, что им звонили по номерам мобильного оператора «Водафон» некие сотрудники статистических центров и провели социальные опросы. Спустя некоторое время луганчанам стали приходить сообщения из украинских банков об оформлении кредита.

- Полученные во время «опросов» личные данные мошенники используют для присвоения пенсионных выплат, социальных пособий, оформления банковских обязательств, фабрикации уголовных дел и принуждения к сотрудничеству со спецслужбами Украины, - рассказали в МВД.

Также призвали жителей Республики не сообщать свои персональные данные сторонним лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР прокомментировали отказ Украины оценивать проект дорожной карты Республик Донбасса

Министр иностранных дел Республики сделала заявление (подробнее)