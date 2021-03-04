Сотрудника полиции ДНР, которого убил украинский снайпер, посмертно наградили Георгиевским крестом

Владислав Война поступил на службу в органы МВД в августе 2020 года. Фото: МВД ДНР

Младший сержант полиции ДНР Владислав Война, погибший 3 марта возле Ясиноватой от огня украинского снайпера, награжден Георгиевским крестом IV степени посмертно. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Республики.

- Министерство внутренних дел потеряло достойного, грамотного, добросовестного и исполнительного сотрудника. Его семья потеряла кормильца. Владислав Война посмертно награжден Георгиевским крестом IV степени, — отметили в ведомстве.

Также сообщили, что Война поступил на службу в органы МВД в августе 2020 года.

Напомним, что сотрудник МВД погиб во время эвакуации детей из зоны боевого соприкосновения между позициями ВСУ и УНМ в районе Ясиноватой.

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